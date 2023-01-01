بالصور.. العالم يستقبل عام 2023 باحتفالات مبهرة

ألعاب النارية تنفجر فوق ميناء سيدني خلال احتفالات ليلة رأس السنة في سيدني
1 يناير 2023 08:39
استقبل ثمانية مليار شخص حول العالم السبت سنة 2023، وودّعوا عاما مضطربا شهد الحرب في أوكرانيا وتضخمًا قياسيًا وقيادة ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز بمونديال قطر ورحيل الملكة اليزابيث الثانية وبيليه والبابا الفخري بنديكتوس السادس عشر.
في أستراليا، كانت سيدني من بين أولى المدن الكبرى التي أعلنت الانتقال إلى العام الجديد، مستعيدةً بذلك لقبها "العاصمة العالمية لعيد رأس السنة"، بعدما شهدت في العامين الماضيين إغلاقًا واحتفالات محدودة بسبب تفشي المتحوّرة أوميكرون.
ومذاك أُعيد فتح الحدود الأسترالية وقد توافد أكثر من مليون شخص إلى مرفأ سيدني لحضور إضاءة سماء المدينة بأكثر من مئة ألف من الأسهم النارية.
ومنذ الظهيرة، شغل مئات الأشخاص أفضل المواقع لحضور العرض. أمام مبنى أوبرا سيدني.
وفي فيينا، كان 1850 ضيفا يستعدون لحضور الحفلة الموسيقية التقليدية لرأس السنة للأوركسترا الفلهارمونية، في قاعة موسيكفيرين.
في فرنسا، استغل الرئيس إيمانويل ماكرون خطاب العام الجديد لتجديد دعمه لكيف "حتى النصر". في العاصمة الباريسية، استعادت جادة الشانزليزيه تألقها وحشود الأمسيات العظيمة قبل كوفيد. وكان متوقعا حضور ما يقرب من نصف مليون شخص في عرض ليلة رأس السنة.
أمام بويرتا ديل سول في مدريد، اكل الآلاف من الناس 12 حبة عنب بمناسبة آخر 12 ثانية من عام 2022. وهي طقوس تتبعها غالبية الإسبان.
من جهتها اعتمدت كرواتيا ليل السبت الأحد العملة الأوروبية الموحدة وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، وهما محطتان رئيسيتان لهذه الدولة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن.
في آسيا، تشهد الصين تفشيًا واسعًا لكوفيد-19، فيما يسمح التلقيح لسكان سائر دول العالم بعيش حياة شبه عادية.
في الشرق الأوسط، أُطلِقَت ألعاب نارية من أمام برج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم (830 مترًا) لمناسبة العام الجديد.
أما في البرازيل، فيشهد اليوم الأول من العام الجديد عودة رئيس البلاد السابق لولا إلى السلطة.