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دوى انفجار فوق كييف مع انطلاق العام الجديد
شوهد وهج من انفجار فوق أفق المدينة خلال غارة على كييف
1 يناير 2023 08:17
دوى انفجار فوق كييف بعد أقل من ساعة على انطلاق العام الجديد، وقال رئيس بلديتها إن نظام الدفاع الجوي "يعمل" للدفاع عن المدينة من الضربات الروسية.
وقال فيتالي كليتشكو عبر تلغرام بعد سماع دوي الانفجار حوالي الساعة 12:35 (22:35 بتوقيت جرينتش) "سماع دوي انفجار في العاصمة. الدفاع الجوي يعمل".
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المصدر: وكالات
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