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احتقان شعبي واسع ضد انتهاكات «الحوثي» في اليمن

احتقان شعبي واسع ضد انتهاكات «الحوثي» في اليمن
1 يناير 2023 02:31

عدن (الاتحاد)

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أكدت الحكومة اليمنية، أن حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تعكس حالة الرعب التي تعيشها، وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة ضدها.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن حملة الاعتقالات التي نفذتها ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية بمناطق سيطرتها، وطالت إعلاميين وصحفيين ونشطاء، يعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات الميليشيات وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي، ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة لاقتلاعها من جذورها.
وأضاف الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «هذه حملة مسعورة ضد أصوات ارتفعت بفضح جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي وعبثها وفسادها الذي يزكم الأنوف». واستغرب الإرياني حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء، مطالباً بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات.
والخميس الماضي، أعرب «المركز الأميركي للعدالة»، عن قلقة من حملة قمع جديدة ومصادرة للحريات وحق التعبير تستعد ميليشيات الحوثي تنفيذها خلال الأيام المقبلة.
وقال المركز الحقوقي في بيان، إنه «يتابع حملة الاعتقالات والاختطافات التي تنفذها ميليشيات الحوثي ضد الناشطين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية ممارسة حقهم في التعبير،
 وإبداء آرائهم ومواقفهم مما يجري في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية من انتهاكات ونهب للأموال العامة والخاصة.
وذكّر المركز باعتقال الميليشيات للناشطين «أحمد حجر ومصطفى المومري» بسبب انتقاداتهما لممارسات الفساد في المؤسسات والجهات العامة التي تسيطر عليها الميليشيات، فضلاً عن الاعتقالات الحوثية التي طالت أكاديميين في المجال الصحي وناشطين إعلاميين في محافظة إب خلال الأسابيع الماضية.
وقال المركز: «منذ أيام تلوح ميليشيات الحوثي، عبر قيادييها وإعلامييها وناشطيها، بإيقاع العقوبات القاسية بحق كل من ينتقدها على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، إضافة إلى تحذيرها من التضامن مع المعتقلين لديها لتعبيرهم عن آرائهم، في مؤشر خطير يعبر عن نوايا لاستهداف المزيد من الناشطين والإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي».

اليمن
الحوثيين
الإرهاب
معمر الإرياني
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