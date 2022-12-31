الأحد 1 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ضبط معدات طيران مسيّر مهربة إلى «الحوثي»

آلية عسكرية تطلق حممها نحو مواقع الميليشيات في الضالع (من المصدر)
1 يناير 2023 02:31

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن هزام: اكتمال تحضيرات مشاركة المنتخب في «خليجي 25»
احتقان شعبي واسع ضد انتهاكات «الحوثي» في اليمن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط شحنة معدات طيران مسير على متن قاطرتي شحن بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وذكر الموقع الإلكتروني للوزارة أن وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أشاد، في اتصال هاتفي بمدير أمن وادي وصحراء حضرموت العميد عبدالله بن حبيش بـ«اليقظة والروح الوطنية لرجال الأمن» الذين تمكنوا من ضبط قاطرتين تحملان معدات لطيران مسير كانت متوجهة للميليشيات الحوثية الإرهابية. وثمن حيدان التنسيق المتواصل بين مركزي القيادة والسيطرة بوزارتي الدفاع والداخلية اللذين رصدا تحرك القاطرتين اللتين حاولتا التمويه على الشحنة بأغطية من الكراتين، وتم التعميم عليها في النقاط الأمنية وضبطهما مع سائقيهما.
من جانبه، أوضح العميد بن حبيش، أنه تم سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية، وكشف خيوط العصابة التي تمتهن هذه الأعمال الإرهابية بتهريب الطيران المسير للميليشيات الإرهابية، وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها.
وفي سياق آخر، قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية بنيران القوات اليمنية المشتركة بمحافظة الضالع.
ووفقاً لمصدر عسكري، فإن قوات الجيش أحبطت هجوماً شنته الميليشيات الإرهابية، شمال شرقي مديرية «الحشاء»، مشيراً إلى أن الميليشيات دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها بالهجوم، وإن مدفعية القوات اليمنية المشتركة استهدفت تعزيزات للإرهابيين كانت قادمة من شمال المحافظة وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.

اليمن
الحوثيين
الضالع
الإرهاب
آخر الأخبار
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
اليوم 16:55
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
اليوم 16:45
مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
عربي ودولي
ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة في سواحل تونس
اليوم 16:35
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
الرياضي
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
اليوم 16:15
الألعاب النارية تزين سماء عجمان احتفالاً بالعام الجديد
الإمارات
الألعاب النارية تزين سماء عجمان احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©