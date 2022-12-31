ضبط معدات طيران مسيّر مهربة إلى «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط شحنة معدات طيران مسير على متن قاطرتي شحن بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكر الموقع الإلكتروني للوزارة أن وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أشاد، في اتصال هاتفي بمدير أمن وادي وصحراء حضرموت العميد عبدالله بن حبيش بـ«اليقظة والروح الوطنية لرجال الأمن» الذين تمكنوا من ضبط قاطرتين تحملان معدات لطيران مسير كانت متوجهة للميليشيات الحوثية الإرهابية. وثمن حيدان التنسيق المتواصل بين مركزي القيادة والسيطرة بوزارتي الدفاع والداخلية اللذين رصدا تحرك القاطرتين اللتين حاولتا التمويه على الشحنة بأغطية من الكراتين، وتم التعميم عليها في النقاط الأمنية وضبطهما مع سائقيهما.

من جانبه، أوضح العميد بن حبيش، أنه تم سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية، وكشف خيوط العصابة التي تمتهن هذه الأعمال الإرهابية بتهريب الطيران المسير للميليشيات الإرهابية، وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها.

وفي سياق آخر، قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية بنيران القوات اليمنية المشتركة بمحافظة الضالع.

ووفقاً لمصدر عسكري، فإن قوات الجيش أحبطت هجوماً شنته الميليشيات الإرهابية، شمال شرقي مديرية «الحشاء»، مشيراً إلى أن الميليشيات دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها بالهجوم، وإن مدفعية القوات اليمنية المشتركة استهدفت تعزيزات للإرهابيين كانت قادمة من شمال المحافظة وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.