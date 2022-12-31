وزير الدفاع الفرنسي يتفقد قوات بلاده العاملة مع «اليونيفيل»

بيروت (الاتحاد)

يتفقّد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، غداة وصوله إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر لأيام. ويزور لوكورنو لبنان، وفق بيان عن السفارة الفرنسية، «لمناسبة الأعياد من أجل تفقّد الكتيبة الفرنسية».

والقوات الفرنسية من المساهمين الأساسيين في قوة اليونيفيل، وهي موجودة منذ عام 1978، ويبلغ عديدها حالياً حوالي 700 جندي.

والتقي لوكورنو القائد العام لقوة «اليونيفيل» اللواء أرولدو لاثارو في الناقورة، بعد أسبوعين من مقتل جندي إيرلندي بإطلاق رصاص في «العاقبية».