الأحد 1 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزير الدفاع الفرنسي يتفقد قوات بلاده العاملة مع «اليونيفيل»

وزير الدفاع الفرنسي رفقة قائد «اليونيفيل» يزوران مقر الكتيبة الفرنسية في الناقورة (أ ف ب)
1 يناير 2023 02:31

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الفرنسيون يتجاهلون زيدان!
بالصور.. العالم يستقبل عام 2023 باحتفالات مبهرة

يتفقّد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، غداة وصوله إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر لأيام. ويزور لوكورنو لبنان، وفق بيان عن السفارة الفرنسية، «لمناسبة الأعياد من أجل تفقّد الكتيبة الفرنسية».
والقوات الفرنسية من المساهمين الأساسيين في قوة اليونيفيل، وهي موجودة منذ عام 1978، ويبلغ عديدها حالياً حوالي 700 جندي.
والتقي لوكورنو القائد العام لقوة «اليونيفيل» اللواء أرولدو لاثارو في الناقورة، بعد أسبوعين من مقتل جندي إيرلندي بإطلاق رصاص في «العاقبية».

فرنسا
لبنان
بيروت
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
من موقع الهجوم الإرهابي
عربي ودولي
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم الإسماعيلية في مصر
اليوم 17:04
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
اليوم 16:55
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
اليوم 16:45
مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
عربي ودولي
ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة في سواحل تونس
اليوم 16:35
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
الرياضي
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©