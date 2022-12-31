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القوات البحرية اللبنانية تنقذ 200 مهاجر بعد غرق قارب

القوات البحرية اللبنانية تنقذ 200 مهاجر بعد غرق قارب
1 يناير 2023 02:31

بيروت (وكالات)

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قال الجيش اللبناني، إن القوات البحرية نفذت عمليات إنقاذ، أمس، بعد غرق قارب يقل نحو 200 شخص يسعون للهجرة. وذكر التلفزيون الحكومي على «تويتر»، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القارب كان يقل أشخاصاً من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية.
وقال الجيش، إن القارب كان يقل أشخاصاً حاولوا عبور المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني، مضيفاً أن ثلاث سفن للبحرية ترافقها سفينة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وصلت إلى موقع الغرق قبالة سواحل «سلعاتا» شمالي بيروت، وشرعت في إنقاذ نحو 200 شخص. ولم يقدم الجيش مزيداً من التفاصيل. وفي سبتمبر، تم العثور على 34 جثة لمهاجرين قبالة سواحل مدينة طرطوس الساحلية في شمال سوريا يشتبه في أنهم غادروا شمال لبنان متجهين نحو أوروبا.

لبنان
القوات البحرية
الجيش اللبناني
المهاجرين
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