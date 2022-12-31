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بارزاني يدعو السياسيين العراقيين لتنفيذ الاتفاقيات بين بغداد وأربيل

بارزاني يدعو السياسيين العراقيين لتنفيذ الاتفاقيات بين بغداد وأربيل
1 يناير 2023 02:31

هدى جاسم (بغداد)

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أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مسعود بارزاني، دعمه تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين جميع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية وبين حكومة إقليم كردستان العراق. وقال بارزاني في بيان بمناسبة حلول العام الجديد 2023 «نعتقد أن هناك فرصة جديدة لحل القضايا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، كما ندعم تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين جميع الأحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية وبين حكومة إقليم كردستان». وأعرب بارزاني عن أمله بأن تكون الخطوات القادمة للحكومة العراقية في إطار الدستور، وبما يتماشى مع مصالح الشعب العراقي ومراعاة مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق بين الأطراف كافة. وفي سياق آخر، دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمس، إلى إجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات في القوات المسلحة العراقية. وشدد السوداني خلال اجتماع للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري على أن «العمل الاستخباري، يُعد عملاً تخصصيا، يحتاج إلى النوع لا الكم»، حسب بيان للحكومة العراقية. ودعا «جميع القادة المعنيين بالعمل لتطوير المنظومة الاستخبارية، بما يساعد في اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الخروقات الأمنية وتنفيذ عمليات استباقية نوعية». 

 

الحكومة العراقية
العراق
مسعود بارزاني
كردستان العراق
بغداد
أربيل
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