الرئيس التونسي: لا يمكن استمرار غلاء الأسعار وافتعال الأزمات

تونس (الاتحاد)

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع، لا يمكن أن تستمر.

وشدد سعيد، خلال استقباله مساء أمس الأول، في قصر قرطاج، كلاً من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفال، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، على ضرورة توفير حاجيات التونسيين. وصرح قيس سعيد بأن أهم تحدٍ هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي.

كما أكد رئيس تونس تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة، خاصة على الدور الموكول للقضاء.

وأوضح أنه من دون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة، يسود فيها العدل، وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم.