ليبيا.. اعتراض قارب يضم 650 مهاجراً غير شرعي

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت السلطات الليبية اعتراض قارب يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي.‏

وقالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان لها، إن «زوارق القوات الخاصة البحرية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية ألقت القبض علي جرافة على متنها قرابة 650 مهاجراً غير قانوني».

وأضاف البيان أنه «تم اقتياد القارب إلى داخل مقر القوات الخاصة البحرية بميناء بنغازي البحري، لإتمام الإجراءات القانونية حيالها من قبل الجهات المختصة».

يشار إلى أن ليبيا تتحمل العبء الكبير في استقبال المئات من اللاجئين غير الشرعيين، بشكل أسبوعي، متسللين من الحدود الجنوبية للبلاد وصولاً إلى تدفقهم على سواحلها شمالا، من أجل الهروب من ليبيا عبر البحر المتوسط. وتقدر الإحصاءات أنه منذ بداية 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي، اعترضت السلطات الليبية ما يقرب من 13 ألف مهاجر. وفي العام الماضي، اعترضت السلطات الليبية 32450 شخصاً بشكل رسمي.