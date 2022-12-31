مالي تسجن جنوداً من ساحل العاج 20 عاماً بتهمة التآمر ضد الحكومة

باماكو (وكالات)

حكمت محكمة في مالي على 46 جندياً من ساحل العاج بالسجن 20 عاماً وعلى ثلاثة آخرين غيابياً بالإعدام بتهمة التآمر ضد الحكومة.

وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة وتحت رقابة أمنيّة مشدّدة، ولم تتسرّب إلى الصحافة تفاصيل حول مجرياتها.

في 10 يوليو، أوقفت مالي 49 عسكرياً من ساحل العاج وصفتهم بأنهم «مرتزقة»، ثم اتهمتهم في منتصف أغسطس بمحاولة تقويض الأمن الخارجي للبلاد وأودعوا الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عن ثلاث عسكريات، من بينهم في وقت لاحق.

وأكدت أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي «مينوسما»، وتطالب بالإفراج عنهم.