الأحد 1 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مالي تسجن جنوداً من ساحل العاج 20 عاماً بتهمة التآمر ضد الحكومة

مالي تسجن جنوداً من ساحل العاج 20 عاماً بتهمة التآمر ضد الحكومة
1 يناير 2023 02:31

باماكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
مقتل جنديين من الأمم المتحدة بهجوم في مالي
أم التوائم التسعة تعود إلى مالي

حكمت محكمة في مالي على 46 جندياً من ساحل العاج بالسجن 20 عاماً وعلى ثلاثة آخرين غيابياً بالإعدام بتهمة التآمر ضد الحكومة.
وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة وتحت رقابة أمنيّة مشدّدة، ولم تتسرّب إلى الصحافة تفاصيل حول مجرياتها.
في 10 يوليو، أوقفت مالي 49 عسكرياً من ساحل العاج وصفتهم بأنهم «مرتزقة»، ثم اتهمتهم في منتصف أغسطس بمحاولة تقويض الأمن الخارجي للبلاد وأودعوا الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عن ثلاث عسكريات، من بينهم في وقت لاحق.
وأكدت أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي «مينوسما»، وتطالب بالإفراج عنهم.

مالي
ساحل العاج
آخر الأخبار
من موقع الهجوم الإرهابي
عربي ودولي
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم الإسماعيلية في مصر
اليوم 17:04
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
اليوم 16:55
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
اليوم 16:45
مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
عربي ودولي
ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة في سواحل تونس
اليوم 16:35
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
الرياضي
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©