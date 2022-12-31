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«الشباب» الإرهابية تختطف 9 مدنيين وسط الصومال

«الشباب» الإرهابية تختطف 9 مدنيين وسط الصومال
1 يناير 2023 02:31

مقديشو (الاتحاد)

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اختطفت حركة «الشباب» الإرهابية أمس، 9 مدنيين في محافظة «هيران» وسط الصومال.
وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية أن حركة «الشباب» اختطفت ما لا يقل عن 9 أشخاص في كمين في منطقة «هلغن» في «هيران». ونقل الإعلام المحلي عن شهود عيان قولهم «نصبت حركة الشباب كمينا لمركبتين صغيرتين تقلان مدنيين، وفتحوا النار على السيارتين». وأضافت الشهود: «المدنيون كانوا قادمين من منطقة هلغن للقيام بأعمال تجارية، وعلى متن السيارتين 20 راكبا، تمكن بعضهم من القفز والفرار لكنهم اختطفوا الأشخاص الذين لم يستطيعوا الفرار وخاصة كبار السن».
واستقل مسلحو حركة «الشباب» المركبة بالمدنيين المخطوفين إلى نهر شبيلي حيث عبروا من الجانب الشرقي إلى الجزء الغربي من منطقة «هيران» حيث لا تزال الحركة الإرهابية نشطة. وفي مطلع سبتمبر، قتلت حركة «الشباب» 21 مدنياً في محافظة هيران وحرقت سيارات تحمل مواد غذائية، وأصبح هذا الهجوم محفزاً كبيراً للتعبئة الشعبية المسلحة ضد الحركة ما أدى إلى تطهيرها بشكل كبير من أغلب مناطق المحافظة. ومنذ يوليو الماضي، يشن الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر عملية عسكرية لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر «الشباب».

حركة الشباب الإرهابية
الصومال
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