قصف صاروخي روسي يستهدف كييف

عواصم (وكالات)

استهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا، أمس، منها العاصمة كييف، حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ والعديد من الجرحى، بحسب السلطات المحلية.

وشهدت كييف عدة انفجارات عنيفة هزّت المدينة، فيما سُمع دوي 11 انفجاراً على الأقل في العاصمة.

وانطلقت تحذيرات من غارات جوية بمختلف أنحاء أوكرانيا وطلب السلطات المحلية الأوكرانية من المواطنين البحث عن ملاذ آمن في المخابئ والاحتماء. بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده «لن تغفر» لروسيا القصف الذي استهدف كييف ومدناً أخرى قبل حلول السنة الجديدة.

وكتب زيلينسكي بالروسية على تلغرام «لا أحد في العالم سيغفر لكم ذلك»، مضيفاً «لن يتم العفو عن الذين يأمرون بضربات مماثلة والذين ينفذونها، هذا أقل ما يمكن قوله». وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على «تلغرام» «سُمعت انفجارات في كييف! احتموا!».

وقال كليتشكو: «قتل رجل مسن وأصيب 7 أشخاص في منطقة سولوميانسكي إثر انفجارات في المنطقة السكنية خلال الضربة الصاروخية الروسية». وأفاد شهود عيان بأن الانفجارات في العاصمة الأوكرانية غير مسبوقة من حيث شدتها، مؤكدين أنها استهدفت وسط كييف، فيما بثّت السلطات صوراً من موقع أحد الانفجارات دمّر فندقاً في وسط العاصمة.

في السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن بلاده لن تستسلم أبداً لمحاولات الغرب استخدام أوكرانيا كأداة لتدمير روسيا.

وفي رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد بثها التلفزيون الرسمي، أكد بوتين أن روسيا تقاتل في أوكرانيا لحماية «وطنها الأم»، وتأمين «الاستقلال الحقيقي» لشعبها. واتهم بوتين الغرب باستفزاز موسكو لشن ما يسميها «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، وذلك في الرسالة التي مدتها تسع دقائق.

وأكد الرئيس الروسي، أن «الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب» روسيا التي تخوض معارك في أوكرانيا وتواجه أزمة مع الدول الغربية.

وفي وقت سابق، أمس، قال وزير الدفاع سيرجي شويغو، إن النصر في أوكرانيا «حتمي»، وأشاد ببطولة الجنود الروس الذين يقاتلون على الجبهات والذين قُتلوا خلال الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر. وأقرّ شويغو بأن «الجميع واجه محناً شديدة» في السنة المنصرمة وبأن السنة الجديدة تحلّ وسط «وضع عسكري-سياسي صعب».

في المقابل، وجه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف خطاباً باللغة الروسية إلى المواطنين الروس يدعوهم لمغادرة بلادهم قبل أن تعلن موسكو موجة جديدة من التعبئة حسب توقعاته، حيث رأى أن روسيا «خسرت»، لكنها لا تستطيع الاعتراف بذلك.

وقال ريزنيكوف: «أتوجه بكلامي لمواطني روسيا وخصوصاً سكان المدن الكبرى الذين يصنفون كمقتدرين على الخدمة العسكرية.. ما زال لديكم الوقت، سلطات بلادكم ستغلق الحدود وتعلن تعبئة جديدة في يناير المقبل».

ميدانياً، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية مقتل 200 جندي روسي جراء قصف منطقة تتمركز فيها القوات الروسية على أطراف مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد.

وقالت قيادة العمليات الأوكرانية بإقليم دونباس شرقي البلاد، إن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة نوفوسيليفسكا في مقاطعة لوغانسك بعد معارك امتدت لعدة أيام مع الجيش الروسي.

من جهته، قال حاكم مقاطعة لوغانسك سيرغي غايداي، إن استعادة مدينة كريمينا باتت وشيكة، وإن السيطرة عليها تعني فتح الطرق أمام استعادة كل البلدات التي خسرها الجيش الأوكراني بالمقاطعة مؤخراً.

إطلاق سراح 200 جندي في تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا وأوكرانيا، أمس، الإفراج عن أكثر من 200 جندي في أحدث تبادل للأسرى بين الجانبين خلال الصراع المستمر منذ 10 أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت سراح 82 جندياً روسياً، في حين أعلن اندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن روسيا سلمت بلاده 140 جندياً أوكرانياً.

وقال يرماك في رسالة على صفحته على تيليجرام إن بعض الأسرى المفرج عنهم، وهم 132 رجلاً و8 نساء، أصيبوا أو قاتلوا دفاعاً عن مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على البحر الأسود وفي جزيرة الثعبان.

وأفرج الجانبان عن مئات الجنود الأسرى في عدة جولات من عمليات التبادل خلال الشهور القليلة الماضية، على الرغم من الانهيار الكامل للمحادثات الدبلوماسية الأوسع بين موسكو وكييف.