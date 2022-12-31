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اليابان تطور صواريخ طويلة المدى

اليابان تطور صواريخ طويلة المدى
1 يناير 2023 02:31

طوكيو (وكالات)

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أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلاً عن مصدر مطلع، أن وزارة الدفاع تعتزم تطوير عدة صواريخ طويلة المدى يصل مداها إلى حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر، وتهدف إلى نشرها في العقد القادم.
وقالت «كيودو»، إن الحكومة تتطلع إلى نشر صاروخ يصل مداه إلى ألفي كيلومتر بحلول أوائل 2030 وصاروخ فرط صوتي بمدى يصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر يمكنه بلوغ أي موقع في كوريا الشمالية بحلول عام 2035. 
وكشفت اليابان هذا الشهر عن أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 320 مليار دولار لتجهيز البلاد لأي صراع محتمل، إذ أدت التوترات الإقليمية والأزمة الروسية الأوكرانية إلى تأجيج مخاوف من اندلاع حرب.
تتضمن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقاً قياسياً على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها.

اليابان
وزارة الدفاع
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