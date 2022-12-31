تركيا تمنع تسلل مليوني مهاجر خلال 5 أعوام

أنقرة (الاتحاد)

تمكنت تركيا من منع تسلل نحو مليوني مهاجر غير نظامي إلى أراضيها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء «الأناضول»، أعلنت تركيا أنه تم إحباط تسلل مليون و928 ألفاً و947 مهاجراً غير نظامي إلى الأراضي التركية منذ عام 2018.

ولفتت المصادر إلى ضبط 278 ألفاً و313 مهاجراً خلال عام 2022، بينهم 48 ألفاً و165 في البحار، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، فضلاً عن توقيف 8 آلاف و788 بتهمة تهريب المهاجرين.

من ناحية أخرى، وصل عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلادهم 538 ألفاً و654، فيما بلغ عدد السوريين المسجلين في تركيا 3 ملايين و543 ألفاً و837.