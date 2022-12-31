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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا قصير المدى

أرشيفية
1 يناير 2023 00:01

أطلقت كوريا الشمالية الأحد صاروخا بالستيا قصير المدى في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان، على ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوردت "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة أن عملية الإطلاق هذه هي الثانية خلال أيام ونفذت من منطقة يونغسيونغ في العاصمة بيونغ يانغ.

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