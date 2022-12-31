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المغرب يحظر دخول الوافدين من الصين بسبب تفشي «كورونا»

أرشيفية
31 ديسمبر 2022 23:41

قالت وزارة الخارجية المغربية، إن المغرب سيفرض حظرا على دخول الوافدين من الصين، مهما كانت جنسياتهم، اعتبارا من الثالث من يناير وحتى إشعار آخر لتجنب أي موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.
وفرضت عدة دول قيودا على المسافرين من الصين حيث يرتفع عدد المصابين بكوفيد-19.
ويزور الآلاف من السائحين المغرب قادمين من الصين كل عام.
وفي تغيير مفاجئ في السياسة، بدأت الصين هذا الشهر في تفكيك أكثر أنظمة الإغلاق والاختبارات المكثفة صرامة في العالم، مما وضع اقتصادها المنهك في طريقه لإعادة الانفتاح الكامل خلال العام المقبل.

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المصدر: وكالات
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