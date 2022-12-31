الأحد 1 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يلقي خطاب العام الجديد أمام الجنود ويتهم الغرب بالكذب

بوتين
31 ديسمبر 2022 22:15

سجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة هذه المرة في زمن الحرب محاطاً بالجنود.

وقال بوتين في الخطاب الذي تم بثه، اليوم السبت، ويمكن رؤيته بالفعل على خلفية شبه جزيرة كامتشانكا في الشرق الأقصى: «لقد كان عاماً من القرارات الصعبة والضرورية، واتخذت فيه خطوات مهمة نحو الحفاظ على السيادة الكاملة لروسيا والحفاظ على التضامن والتماسك الهائل في مجتمعنا».

بدأ في هذه الجزيرة عام 2023 في فترة ما بعد الظهر بتوقيت ألمانيا - بفارق 11 ساعة.

وأطلقت روسيا اليوم السبت صواريخ على أوكرانيا مرة أخرى.

في الوقت نفسه، اتهم بوتين الغرب «بالكذب»، قائلاً: «على مدى سنوات أكدت النخب الغربية لنا جميعاً نفاقاً في نواياها السلمية، بما في ذلك حل اخطر نزاع في دونباس».

كان بوتين أشار مؤخراً إلى تصريحات المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، التي قالت في مقابلة، إن خطة السلام لدونباس قد اختتمت أيضاً بهدف جعل أوكرانيا أقوى.

وقال: «الغرب كذب بشأن السلام، ويستعد للعدوان واليوم لا يخجل حتى من الاعتراف بذلك علانية».

وذكر بوتين مرة أخرى أن أوكرانيا وشعبها يتم استخدامهما لتدمير روسيا.

أخبار ذات صلة
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم أوكرانيا في عام 2023
المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
بوتين
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
من موقع الهجوم الإرهابي
عربي ودولي
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم الإسماعيلية في مصر
اليوم 17:04
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
اليوم 16:55
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
اليوم 16:45
مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
عربي ودولي
ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة في سواحل تونس
اليوم 16:35
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
الرياضي
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©