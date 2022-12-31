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وفاة 2 وإنقاذ 232 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة لبنان

أرشيفية
31 ديسمبر 2022 22:11

قال الجيش اللبناني إن مهاجرَين لقيا حتفهما وتم إنقاذ 232 آخرين بعد انقلاب القارب الذي كانوا يستقلونه قبالة سواحل لبنان اليوم السبت.
وأضاف الجيش أن ثلاث سفن للبحرية ترافقها سفينة تشغلها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) شاركت في عملية الإنقاذ قبالة سواحل سلعاتا شمالي بيروت.
وقال الجيش على تويتر "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، ويجري حاليا نقلهم إلى مرفأ طرابلس، كما تم انتشال جثتي شخصين غرقا أثناء عملية الإنقاذ".
وفي سبتمبر أيلول، عُثر على 34 جثة لمهاجرين قبالة سواحل مدينة طرطوس الساحلية في شمال سوريا بعدما غادروا على ما يبدو شمال لبنان متجهين نحو أوروبا.

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