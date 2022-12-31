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زيلينسكي بعد الضربات الجديدة: أوكرانيا «لن تغفر» لروسيا

زيلينسكي يحذر من انقطاعات مطولة في الكهرباء
31 ديسمبر 2022 21:06

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن بلاده «لن تغفر» لروسيا غزوها وقصفها، وذلك بعد ضربات جديدة استهدفت كييف ومدناً أخرى قبل حلول السنة الجديدة.

وكتب زيلينسكي بالروسية على تلغرام «لن يغفر لكم أحد الإرهاب. لا أحد في العالم سيغفر لكم ذلك»، مضيفاً «لن يتم العفو عن الذين يأمرون بضربات مماثلة والذين ينفذونها. هذا أقل ما يمكن قوله».

واستهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ والعديد من الجرحى، بحسب السلطات المحلية.

وبعد العديد من الانتكاسات العسكرية على الجبهة، اتبعت روسيا منذ أكتوبر تكتيك قصف بنى تحتية أوكرانية يتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه.

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المصدر: وكالات
روسيا
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