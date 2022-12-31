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الأردن يعلن موعد عقد قران ولي العهد ورجوة

من حفل الخطوبة
31 ديسمبر 2022 20:43

أبوظبي -  محمد فال معاوية

أعلن الديوان الملكي الأردني موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل.

وكان الديوان الملكي قد أعلن أغسطس الماضي خطوبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وقال الديوان، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي لأردن».

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

والأمير الحسين من مواليد عام 1994، وسمي ولياً للعهد عام 2009.

من هي رجوة؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض في 28 أبريل 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ولعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة «سيراكيوز» في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

 

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