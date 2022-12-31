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روسيا وأوكرانيا تفرجان عن 200 جندي في تبادل للأسرى

عناصر من الجيش الروسي في خيرسون
31 ديسمبر 2022 18:56

قالت روسيا وأوكرانيا اليوم السبت إنهما أفرجتا عن أكثر من 200 جندي في أحدث تبادل للأسرى بين الجانبين خلال الصراع المستمر منذ عشرة أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت سراح 82 جنديا روسيا، في حين أعلن اندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن روسيا سلمت بلاده 140 جنديا أوكرانيا.

وقال يرماك في رسالة على صفحته على تيليجرام إن بعض الأسرى المفرج عنهم، وهم 132 رجلا وثماني نساء، أصيبوا أو قاتلوا دفاعا عن مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على البحر الأسود وفي جزيرة الثعبان.

وأفرج الجانبان عن مئات الجنود الأسرى في عدة جولات من عمليات التبادل خلال الشهور القليلة الماضية، على الرغم من الانهيار الكامل للمحادثات الدبلوماسية الأوسع بين موسكو وكييف.

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