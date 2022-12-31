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لولا يبدأ ولاية جديدة رئيساً للبرازيل بتحديات ضخمة

الرئيس البرازيلي العائد لولا دا سيلفا
31 ديسمبر 2022 17:47

 يبدأ الرئيس البرازيلي اليساري لولا الأحد ولاية ثالثة مليئة بالتحديات، تتمثل بجمع بلد مقسوم وإعادته إلى تجمعات الأمم ومحاربة الفقر والجوع باقتصاد منهك بعدما أصبحت حكومته جاهزة لبدء العمل.

«مهمة جبارة» تنتظر لويز إيناسيو لولا دا سيلفا على رأس دولة كبرى ناشئة تعد 215 مليون نسمة، كما قال نائبه جيرالدو ألكمين.

بحسب فريق لولا الانتقالي، فإن أربع سنوات من «الإدارة غير المسؤولة» تحت قيادة جاير بولسونارو تركت البرازيل في حالة يرثى لها، «نقص» في المواد و«عودة الى الوراء» في العديد من القطاعات: السياسية والاجتماعية والتعليم والصحة والبيئة.

كانت حكومة لولا الأطول مدة في التشكيل منذ 32 عاماً. استغرق الأمر أسابيع من المفاوضات الشائكة لاستيعاب الحلفاء اليساريين الذين أتاحوا انتخابه، لكن أيضاً الوسط الذي يحتاج إليه لدعمه في الكونغرس.

لا يزال مجلسا النواب والشيوخ المنبثقان عن انتخابات أكتوبر من اليمين، إلا أن محللين يرون أن ذلك لن يحول دون قدرة البراغماتي لولا على الحكم، بفضل تحالفاته من أقصى اليسار إلى وسط اليمين.

وتعهد لولا أن يجعل «البرازيل سعيدة مجددا»، وهو يستعد لتولّي الحكم في بلاد يتعيّن عليه أن يرضي 58 مليوناً من ناخبيها الذين لم يقترعوا لصالحه.


 

 

 

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