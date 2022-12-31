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شي يدعو للوحدة مع دخول الصين «مرحلة جديدة» من «كورونا»

شي جين بينج الرئيس الصيني
31 ديسمبر 2022 17:40

 

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد «مرحلة جديدة» في نهجها لمكافحة الجائحة، في أول تصريحات يدلي بها بشأن «كوفيد-19» منذ أن غيرت حكومته سياستها قبل ثلاثة أسابيع، وخففت من إجراءاتها الصارمة التي شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.

وأضاف شي، في خطاب أذاعه التلفزيون بمناسبة العام الجديد، أن الصين تغلبت على صعوبات وتحديات غير مسبوقة في المعركة ضد «كوفيد»، وأن سياساتها «تم تحسينها» عندما استدعى الوضع والوقت ذلك.

وقال شي «منذ تفشي الجائحة... غالبية الكوادر والجماهير، وخاصة العاملين في المجال الطبي، واجهوا المصاعب وواصلوا عملهم بشجاعة».

وأردف «في الوقت الحالي، تدخل الوقاية من الجائحة والتصدي لها مرحلة جديدة، ولا يزال هذا وقت النضال، والجميع مثابر ويعمل بجد، والفجر أمامنا. فلنعمل بجد أكبر، والمثابرة تعني النصر، والوحدة تعني النصر».

وعدلت الصين في وقت سابق من هذا الشهر سياسة صفر «كوفيد» الصارمة التي اعتمدت على الاختبارات الجماعية ونقل المصابين لمراكز الحجر الصحي وعمليات الإغلاق، وهي إجراءات فرضتها لثلاث سنوات تقريباً.

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المصدر: وكالات
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