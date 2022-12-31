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وصول أول شحنة أسمدة روسية إلى أفريقيا منذ أزمة أوكرانيا
تعبيرية
31 ديسمبر 2022 17:34
ذكرت وكالة «تاس» الروسية أن السفينة «إم في جرينتش»، دخلت مياه ميناء بيرا في موزمبيق اليوم السبت وعلى متنها الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية.
وأشار مراسل تاس، إلى أن الشحنة المذكورة مخصصة لجمهورية مالاوي، وسيتم تفريغها من السفينة وشحنها إلى هناك عبر السكك الحديدية، بحلول شهر فبراير.
وأضاف: «وصلت السفينة ورست خارج الميناء، وهي تحمل 20 ألف طن من الأسمدة المملوكة لشركة أروال خيم الروسية».
وفي 29 نوفمبر، غادرت السفينة «إم في جرينتش»، التي ترفع العلم البريطاني والمملوكة لشركة يونانية، هولندا متجهة إلى موزمبيق.
من جانبها، تعتبر سلطات مالاوي وصول الشحنة حدثاً هاماً، وتحضر لفعالية بهذه المناسبة في عاصمة البلاد ليلونجي للاحتفال بوصول الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية في إطار برنامج إنساني.
وكانت شركة أروال خيم الروسية، قد اتفقت في 12 نوفمبر على تصدير شحنات إنسانية إلى أفريقيا من الأسمدة العالقة في مستودعات في بلجيكا وهولندا وإستونيا.
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