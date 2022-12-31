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هذه أول دولة تستقبل العام الجديد

تعبيرية
31 ديسمبر 2022 16:57

احتفل النيوزيلنديون بقدوم العام الجديد 2023، مع حلول يوم الأحد لديهم، بالتوقيت المحلي، فيما تواصل دول واقعة في مناطق أخرى من العالم استعدادتها الدؤوبة لبدء سنة جديدة.

والتوقيت المعتمد في نيوزيلندا التي تقع في نقطة نائية من الأرض هو (GMT + 13)، أي 13 ساعة زائدة عن التوقيت العالمي غرينتش.

واعتاد النيوزيلنديون أن يحتفلوا بالعام الجديد قبل حلوله في أغلب مناطق العالم الأخرى، لكن مع ذلك، فالبلاد ليست الأولى.

وتعد جزيرة كيريتيامتي، وهي أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، ولكن لم يتم التخطيط لأحداث كبرى بها.

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المصدر: وكالات
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