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روسيا وتركيا تناقشان أزمة سوريا في اتصال هاتفي

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
31 ديسمبر 2022 16:31

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ناقش الوضع في سوريا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت.

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