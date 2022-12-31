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سماع دوي عدة انفجارات في كييف

منطقة دونيتسك في أوكرانيا
31 ديسمبر 2022 16:30


سُمع دوي عشرة انفجارات على الأقلّ في العاصمة الأوكرانية كييف بعد ظهر السبت، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى الاحتماء.
وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "سُمعت انفجارات في كييف! احتموا!"

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المصدر: وكالات
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