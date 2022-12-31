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ألمانيا تدرس الوضع "عن كثب" بشأن دخول الوافدين من الصين

ألمانيا تدرس الوضع "عن كثب" بشأن دخول الوافدين من الصين
31 ديسمبر 2022 15:55

أعلنت وزارة الصحة الألمانية أنها تدرس كيفية المضي قدما في التعامل مع تداعيات وضع وباء كورونا الحالي في الصين.

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وقالت متحدثة باسم الوزارة، اليوم السبت:" نراقب الوضع عن كثب وننسق مع شركائنا الدوليين"، وأشارت إلى تصريحات الوزير كارل لاوترباخ الذي أعلن أمس الجمعة إعداد "مراقبة لصيقة لمتحورات فيروس كورونا" في المطارات الأوروبية، موضحا في الوقت نفسه أنه "ليس من الضروري بعد" تشديد قواعد الدخول بالنسبة لألمانيا. وفي تلك الأثناء يتزايد عدد الدول التي تشدد قواعد الدخول على المسافرين القادمين من الصين، وكانت فرنسا وبريطانيا أعلنتا إخضاع هؤلاء المسافرين لاختبار إجباري وذلك بعد أن كانت إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية طبقت، أو تعهدت بتطبيق قيود على المسافرين القادمين من جمهورية الصين الشعبية. 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
الصين
فيروس كورونا
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