الأحد 1 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال بقوة 4 درجات يضرب إقليم كراسنودار الروسي في البحر الأسود

زلزال بقوة 4 درجات يضرب إقليم كراسنودار الروسي في البحر الأسود
31 ديسمبر 2022 15:04

أفادت مديرية الطوارئ في إقليم كراسنودار الروسي بتسجيل زلزال بقوة إلى4 درجات رصدت اهتزازاته في منطقة البحر الأسود وأنابا ونوفوروسيسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

أخبار ذات صلة
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
قصف صاروخي روسي يستهدف كييف

وأشار بيان صادر عن المديرية، نقلته وكالة نوفوستي الروسية، اليوم السبت: "في الساعة08:00 من يوم 31 ديسمبر 2022، وقع زلزال في منطقة البحر الأسود بإقليم كراسنودار، على بعد 35 كيلومترا من قرية سوكو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر. وشعر السكان بالزلزال في بلدية نوفوروسيسك وفي قرية رايفسكايا.. كما سجلت أجهزة رصد الزلازل في أنابا زلزالا بلغت قوته 4 درجات، شعر بها سكان المنطقة". ولفتت المديرية إلى أنه لم يتم رصد، أو تسجيل، أي إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: د ب أ
زلزال
روسيا
آخر الأخبار
من موقع الهجوم الإرهابي
عربي ودولي
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم الإسماعيلية في مصر
اليوم 17:04
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
اليوم 16:55
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
اليوم 16:45
مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
عربي ودولي
ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة في سواحل تونس
اليوم 16:35
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
الرياضي
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©