زيلينسكي يوجه كلمة شكر بالألمانية للمستشار شولتس

في نهاية عام 2022، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة شكر للمستشار الألماني أولاف شولتس على دعمه، وعلى السياسة الأمنية الجديدة لألمانيا، وذلك عبر تغريدة باللغة الألمانية.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "شحنات أسلحة، حماية لأكثر من مليون أوكراني، رئاسة مجموعة السبع مع التركيز على أوكرانيا، مساعدة مالية وتقنية، وضع دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. شكرا السيد المستشار على نقطة التحول".

وأضاف زيلينسكي في إشارة إلى "نقطة التحول" التي أعلنها شولتس، والتي بدأت بها الحكومة الألمانية أيضا دعما عسكريا لأوكرانيا: "أتمنى إتمامها في عام 2023 بانتصارنا المشترك".