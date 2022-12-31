الأحد 1 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يوجه كلمة شكر بالألمانية للمستشار شولتس

زيلينسكي يوجه كلمة شكر بالألمانية للمستشار شولتس
31 ديسمبر 2022 14:51

في نهاية عام 2022، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة شكر للمستشار الألماني أولاف شولتس على دعمه، وعلى السياسة الأمنية الجديدة لألمانيا، وذلك عبر تغريدة باللغة الألمانية.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "شحنات أسلحة، حماية لأكثر من مليون أوكراني، رئاسة مجموعة السبع مع التركيز على أوكرانيا، مساعدة مالية وتقنية، وضع دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. شكرا السيد المستشار على نقطة التحول".

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: إعادة بناء أوكرانيا سيكون أكبر مشروع اقتصادي لأوروبا
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة

وأضاف زيلينسكي في إشارة إلى "نقطة التحول" التي أعلنها شولتس، والتي بدأت بها الحكومة الألمانية أيضا دعما عسكريا لأوكرانيا: "أتمنى إتمامها في عام 2023 بانتصارنا المشترك".

المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
من موقع الهجوم الإرهابي
عربي ودولي
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم الإسماعيلية في مصر
اليوم 17:04
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
اليوم 16:55
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
اليوم 16:45
مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
عربي ودولي
ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة في سواحل تونس
اليوم 16:35
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
الرياضي
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©