الرئيس الألماني يتوجه إلى البرازيل لحضور مراسم تنصيب لولا دا سيلفا

يتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى البرازيل، اليوم السبت، لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في العاصمة برازيليا، مطلع العام الجديد.

وتأمل ألمانيا في استئناف العلاقات مع البرازيل بعد اضطرابها خلال السنوات الأربع الماضية تحت حكم الرئيس اليميني جاير بولسونارو، الذي خسر الانتخابات أمام لولا دا سيلفا في نهاية أكتوبر الماضي.

وبحسب المكتب الرئاسي الألماني، يسعى شتاينماير إلى استغلال زيارته في توضيح أن ألمانيا تعتبر البرازيل شريكا استراتيجيا مهما على المستوى السياسي والاقتصادي، وأن تعزيز العلاقات مع البرازيل ودول أميركا اللاتينية الأخرى جزء من جهود برلين لوضع نفسها على نطاق أوسع دوليا.

وتأمل ألمانيا أيضا في بداية جديدة فيما يتعلق بحماية الغابات المطيرة، التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمناخ العالمي. ولذلك سيرافق الرئيس الألماني وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه، وسيزور كلاهما محطة أبحاث "آتو" في الغابات المطيرة ومركز مراقبة إزالة الغابات في ماناوس بعد غد الاثنين.

ويُجرى تشغيل المحطة بشكل مشترك من قبل علماء ألمان وبرازيليين، وتهدف أبحاثهم إلى سبر أغوار التفاعلات المعقدة بين الغابات المطيرة والمناخ. وخلال فترة حكم بولسونارو تصاعدت عمليات إزالة الغابات بشكل كبير، ما دفع الحكومة الألمانية إلى تعليق مساهمات بقيمة 55 مليون يورو في "صندوق الأمازون" المخصص لحماية الغابات والمناخ.

وعقب فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات مباشرة، أعلنت الحكومة الألمانية أنه سيُجرى الإفراج عن الأموال مرة أخرى.