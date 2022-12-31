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أميركا: التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية لا تشكل تهديداً

أميركا: التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية لا تشكل تهديداً
31 ديسمبر 2022 09:59

 قالت الولايات المتحدة إن التجارب الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأميركية أو حلفاء واشنطن.
وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية اليوم السبت، وفقا لما أعلنه جيش كوريا الجنوبية.
وقالت القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادي في بيان إن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت "صارمة"، مضيفة أن عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها وبرامجها للصواريخ الباليستية.

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المصدر: رويترز
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