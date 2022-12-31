سوناك: مشكلات بريطانيا لن تختفي في 2023

حذر رئيس الوزرء البريطاني ريشي سوناك في رسالة وجهها بمناسبة العام الجديد، من أن مشكلات المملكة المتحدة "لن تختفي" في عام 2023، وذلك بعد 12 شهرا "صعبة". وتعهد رئيس الوزرء البريطاني في رسالة للشعب بعد عام مضطرب في السياسة البريطانية بأن يتم إظهار "أفضل ما في بريطانيا" في الأشهر المقبلة مع استمرار البلاد في دعم أوكرانيا .

كما أشار سوناك إلى تتويج الملك جورج الثالث يوم 6 مايو، متوقعا أن يؤدي تتويج الملك إلى لم شمل الدولة. ووصف سوناك العام الماضي بأنه "صعب" قائلا "بمجرد تعافينا من جائحة عالمية غير مسبوقة، بدأت حرب أوكرانيا. وأكد "لقد كان لهذه الحرب تأثير اقتصادي عميق على العالم، والمملكة المتحدة ليست محصنة ضده". وقال "الآن، أعرف أن العديد منكم شعروا بهذا التأثير في المنزل. لهذا السبب، اتخذت هذه الحكومة قرارات صعبة ولكن عادلة للسيطرة على الاقتراض والدين". وأضاف "وبسبب هذه القرارات، تمكنا من مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا لمواجهة التكلفة المرتفعة لفواتير الطاقة".