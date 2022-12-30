«خليفة الإنسانية» تطلق مشروع تطوير مستشفيات شبوة اليمنية

شبوة (وام)

أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشروع تطوير مستشفيات محافظة شبوة اليمنية، وذلك في إطار تحديث ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

يأتي المشروع في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس المؤسسة، لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني من خلال تبني المبادرات الصحية النوعية التي تعنى بالرعاية الشاملة في ظل ما يعانيه القطاع الصحي من صعوبات.

ويتضمن المشروع تأهيل وترميم وتجهيز مستشفيات محافظة شبوة بالمستلزمات الصحية، ورفدها بالكوادر والتخصصات الطبية لضمان سير عملها، وتوفير الرعاية الصحية لليمنيين.

وسيبدأ العمل في المشروع على مرحلتين، تشمل الأولى تجهيز وتأهيل 4 مستشفيات محورية تشكل أولوية في المحافظة، تليها المرحلة الثانية التي تشمل 12 مستشفى من المستشفيات المحورية في مختلف مديريات محافظة شبوة.

شارك في حفل الإطلاق وكيل محافظة شبوة المساعد سالم شمح النسي، ومدير عام مكتب الصحة العامة بمحافظة شبوة الدكتور علي ناصر الذئب وممثل مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية السيد نادر عبد الرحمن الملا وعدد من مدراء الإدارات والمختصين بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة.

وأكد وكيل محافظة شبوة المساعد سالم النسي أهمية هذه المبادرة الداعمة للقطاع الصحي واحتياجاته في محافظة شبوة، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

بدوره، أشاد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة، الدكتور علي ناصر الذئب بهذه المبادرة، مؤكداً أنها ستشكل نقلة في القطاع الصحي بالمحافظة، وتأتي ضمن جهود مؤسسة خليفة للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي في المحافظة.