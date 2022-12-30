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العراق.. ضبط شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام في البصرة

العراق.. ضبط شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام في البصرة
31 ديسمبر 2022 01:45

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس، ضبط شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام في البصرة، مكونة من 49 شخصاً من بينهم عدد من الضباط.
وقال أرشد حاكم، المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني العراقي إن «عملية التهريب تتم من خلال الضباط المتورطين والمندوبين والمهربين»، مبيناً أن «مهمة الضباط والمتورطين تأمين الحماية للمهربين عند سحب النفط الخام وتأمين حركة الصهاريج، ومهمة المندوب إصدار البرقيات لحركة الصهاريج عبر دفع الأموال أو إصدارها بأسماء مصانع ومعامل وهمية، أما مهمة المهربين فهي تسليم الأموال بعد البيع إلى المندوب الذي يسلمها إلى الضباط».
وأفاد بأنه «يتم استحصال الأموال يومياً وتقدر قيمتها بـ490 مليون دينار للخرط الواحد، وتتم عملية التهريب ليلاً فقط وتقدر الكمية بما بين 20 و30 صهريجاً»، مشيراً إلى أن الصهاريج المستخدمة تم تحويل حمولتها من 36 إلى 44 ألف ليتر.
وأكد أن التحقيقات ما تزال جارية مع المتهمين وهم 49 شخصاً، ما بين ضباط ومنتسبين وتجار ومهربين.

النفط الخام
البصرة
الأمن الوطني العراقي
الأمن العراقي
العراق
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