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واشنطن: القضاء على 700 «داعشي» في 2022

أرشيفية
31 ديسمبر 2022 01:46

واشنطن (وكالات)

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أفادت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها وحلفاءها في العراق وسوريا تمكنوا من إلحاق خسائر بتنظيم «داعش» الإرهابي تقدر بنحو 700 قتيل خلال العام الجاري، لكنها حذرت من رغبة التنظيم في الضرب خارج المنطقة ومواصلة العمل مع المنتسبين في جميع أنحاء العالم.
وقالت القيادة الأميركية في بيان، إنها نفذت والقوات الشريكة مئات العمليات ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، أدت لتدهوره وإخراج كادر من كبار القادة من ساحة المعركة، من بينهم زعيم التنظيم إضافة إلى عشرات القادة الإقليميين ومئات المقاتلين.
وأشارت إلى أن عملياتها خلال العام الجاري أسفرت عن اعتقال 215 شخصاً والقضاء على 466 من العناصر في سوريا، إضافة إلى اعتقال 159 عنصراً وسقوط ما لا يقل عن 220 شخصاً في العراق، مؤكدةً أن العمليات لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي من جنود القوات الأميركية.

القيادة المركزية الأميركية
أميركا
داعش
العراق
سوريا
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