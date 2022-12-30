الصومال.. تحرير مناطق عدة في «شبيلي السفلى»

مقديشو (الاتحاد)

حرر الجيش الصومالي عدة مناطق في إقليم شبيلي السفلى من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية، بينما قتل 10 إرهابيين بعملية عسكرية في إقليم «جوبا السفلى»، جاء ذلك بينما تشهد المناطق الوسطى والجنوبية حرباً شاملة للقضاء على الميليشيات الموالية لتنظيم «القاعدة».

ونجحت قوات الأمن الصومالية والشرطة الخاصة، أمس، في استعادة السيطرة على عدة مناطق في إقليم «شبيلي السفلى» في ولاية جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن القوات الحكومية استعادت مناطق «غندرشي وجلب ماركا» في إقليم «شبيلي السفلى» جنوب غرب الصومال.

وأوضحت الوكالة، أن القوات تمكنت من استعادة السيطرة على المناطق المذكورة بعدما كانت خاضعة لنفوذ ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وفي سياق متصل، قتل 10 من عناصر ميليشيات «الشباب» في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في منطقة «موسى حاجي» بإقليم «جوبا السفلى» جنوب البلاد.

وأشار مصدر عسكري إلى أن العملية جرت في منطقة «موسى حاجي» بالقرب من مدينة «جمامي» بإقليم «جوبا السفلى»، ونفذها الجيش بالتعاون مع قوات محلية في الولاية، وذلك بعد أن حصل الجيش على معلومات عن مكان وجود إرهابيي «الشباب» وملاحقة الفلول الهاربة من محاور القتال.

يشار إلى أن القوات الصومالية الحكومية تشن عمليات عسكرية مشتركة متزامنة في وقت تشهد المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد حرباً شاملة للقضاء على الميليشيات الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصومالية استمرارها في مطاردة حركة «الشباب» أمنياً وعسكرياً وحصارها اقتصادياً وإعلامياً، بعد قيامها مؤخراً بإغلاق عشرات المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للحركة.

رغم تلك الإجراءات، إلا أن القتال والعمليات العسكرية تتصاعد بين الجانبين، حيث شهدت ولايات عدة قتالاً عنيفاً، في الأسبوع الماضي، بين الجيش الصومالي وحركة «الشباب».

ودارت المعارك في إقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد بعد هجوم شنه التنظيم على قواعد الجيش وقوات تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في بلدة «قوريولي».

وفي سياق متصل، أصدر عدد من علماء الدين الصوماليين بياناً في ختام مؤتمرهم بالعاصمة الكينية نيروبي ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

وحث علماء الدين، المسؤولين والشعب الصومالي على إنهاء شوكة الإرهاب، داعين إلى قتال ميليشيات «الشباب» والدفاع عن البلاد.

ومنذ يوليو الماضي، يشنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر عملية عسكرية، لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب».

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد هذه الحركة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة الآلاف.