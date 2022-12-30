السبت 31 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هجوم إرهابي في الكاميرون

عناصر من الجيش الكاميروني
31 ديسمبر 2022 01:45

ياوندي (وكالات)

أخبار ذات صلة
12 قتيلاً بهجوم إرهابي لـ«داعش» في سوريا
إسرائيل تكشف هوية منفذ هجوم «محطتين للحافلات» بالقدس

قتل جندي وأصيب آخر بجروح في كمين نفّذه إرهابيون في منطقة أقصى الشمال في الكاميرون، وفق ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية أمس.
ووقع الهجوم في بلدة لداوساف في منطقة تشهد اضطرابات بسبب تمرّد للإرهابيين.
وقال ضابط رفيع في الجيش إن دورية للجيش تعرّضت لكمين، مضيفاً أن جندياً قتل وأصيب آخر بجروح.
وأضاف، أن «المهاجمين فروا وبحوزتهم أسلحة».
وتقع المنطقة أقصى الشمال بين نيجيريا التي تحدها من الغرب وتشاد من ناحية الشرق.
وشنّت جماعة «بوكو حرام» النيجيرية وتنظيم «داعش» هجمات دامية في السنوات الأخيرة ضد قوات الأمن والمدنيين في شمال الكاميرون، كما في مناطق محاذية تقع ضمن أراضي نيجيريا والنيجر وتشاد.

الجيش الكاميروني
الكاميرون
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة
عربي ودولي
زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة
اليوم 08:58
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
اليوم 08:56
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
عربي ودولي
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©