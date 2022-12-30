هجوم إرهابي في الكاميرون

ياوندي (وكالات)

قتل جندي وأصيب آخر بجروح في كمين نفّذه إرهابيون في منطقة أقصى الشمال في الكاميرون، وفق ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية أمس.

ووقع الهجوم في بلدة لداوساف في منطقة تشهد اضطرابات بسبب تمرّد للإرهابيين.

وقال ضابط رفيع في الجيش إن دورية للجيش تعرّضت لكمين، مضيفاً أن جندياً قتل وأصيب آخر بجروح.

وأضاف، أن «المهاجمين فروا وبحوزتهم أسلحة».

وتقع المنطقة أقصى الشمال بين نيجيريا التي تحدها من الغرب وتشاد من ناحية الشرق.

وشنّت جماعة «بوكو حرام» النيجيرية وتنظيم «داعش» هجمات دامية في السنوات الأخيرة ضد قوات الأمن والمدنيين في شمال الكاميرون، كما في مناطق محاذية تقع ضمن أراضي نيجيريا والنيجر وتشاد.