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ارتفاع عدد ضحايا انفجار الشاحنة في جنوب أفريقيا إلى 34 قتيلاً

ارتفاع عدد ضحايا انفجار الشاحنة في جنوب أفريقيا إلى 34 قتيلاً
31 ديسمبر 2022 01:45

جوهانسبرغ (وكالات)

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أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أمس، ارتفاع عدد ضحايا انفجار شاحنة تنقل غازاً مسالاً في شرق جوهانسبرغ الأسبوع الماضي إلى 34 قتيلاً.
علقت الشاحنة التي تحمل غاز البترول المسال تحت جسر في بوكسبورغ السبت الماضي، ما أدى إلى تسرب وانفجار أودى بعشرة أشخاص على الفور.
وقالت الوزارة أمس، إن «حصيلة قتلى انفجار بوكسبورغ ارتفعت إلى 34 بعد وفاة 24 شخصاً في الأيام التالية من حروق شديدة أو جروح أخرى».
وأضافت أن من بين الضحايا أشخاص اقتربوا لرؤية الشاحنة عالقة تحت الجسر قبل وقوع الانفجار، بالإضافة إلى 11 من العاملين الصحيّين في مستشفى تامبو القريب من موقع الحادث.
وأصيب العشرات في المستشفى، من بينهم مرضى وموظفون، بحروق خطيرة بعد الانفجار الذي تسبب في تحطم نوافذ المبنى وانهيار أجزاء من سقفه.

جنوب أفريقيا
انفجار شاحنة
جوهانسبرغ
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