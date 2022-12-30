الشرطة الإثيوبية تبدأ الانتشار في عاصمة إقليم «تيجراي»

أديس أبابا (وكالات)

بدأت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية الانتشار في عاصمة إقليم «تيجراي»، في إطار اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية والقوات المحلية بالإقليم.

وقالت الشرطة الإثيوبية، في بيان: «إن هذا الانتشار الأول خلال 18 شهراً، وهي أحدث خطوة في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين».

وأضافت: «إن الشرطة الفيدرالية سوف توفر حماية أمنية للمؤسسات التي تديرها الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك المطارات والطاقة الكهربائية وخدمات الاتصالات والمصارف ومؤسسات تقديم الخدمة العامة الأخرى».

ومطلع نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي اتفاق الأطراف في إثيوبيا على وقف دائم للأعمال العدائية.

وينص الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا في 2 نوفمبر، على نزع سلاح متمردي «التيجراي»، واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة التي تعاني أزمة إنسانية حادة منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

واتفق طرفا النزاع أيضاً على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها في الإقليم، والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا.