السبت 31 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تباين الآراء حول «الاتفاق الإطاري» في السودان

من مراسم توقيع الاتفاق الإطاري (أرشيفية)
31 ديسمبر 2022 01:46

أحمد عاطف (الخرطوم، القاهرة)

أخبار ذات صلة
«السيادة السوداني»: الحرب لن تعود إلى دارفور
أزمات عربية.. حلول مؤجلة ونهايات مفتوحة

تباينت الآراء في السودان بين مؤيد ومعارض لإمكانية أن يحقق «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين مطالب الشعب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لاسيما مع قرب تشكيل حكومة مدنية لمواجهة تحديات الأوضاع الصعبة.
واعتبرت الباحثة السياسية بجامعة الخرطوم أسمهان إسماعيل، أنه قد يتم توقيع اتفاق نهائي في بداية العام الجديد وتشكيل حكومة مدنية تحقق الاستقرار.
وأضافت أسمهان في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في حال تشكيل حكومة مكونة من طرفي قوى «التغيير المركزي» ومجلس السيادة، فهي لن تؤدي لأي استقرار، وستقابل باحتجاجات ستستمر حتى إسقاط الحكومة الجديدة، مشيرةً إلى أن الحل الوحيد لسودان مستقر وآمن هو الوفاق الشامل الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعب، وأي اتفاق من دون ذلك لن يقود إلى نجاح. وقالت الباحثة: إنه «على مدار عام فشل المدنيون في الوصول لأي اتفاق فيما بينهم لتكوين حكومة مدنية ديمقراطية، ما أدى إلى تدخل المجتمع الدولي لدعم السودان عبر جمع العسكريين والقوى المدنية في اتفاق تمخض عنه (دستور المحامين) لوضع قواعد الحكم للفترة الانتقالية و(الاتفاق الإطاري)».
بدوره، توقع المحلل السياسي السوداني عمر عبدالعزيز ألا يحقق توقيع الاتفاق النهائي مطالب الشعب لأسباب عدة، على رأسها عدم الثقة بين المدنيين والعسكريين خلال السنوات الماضية. وأضاف عبدالعزيز في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك العديد من القوى السياسية والحركات المسلحة التي لا يتوقع أن توافق على الانضمام للاتفاق، ومن ثم ستتكون قوى معارضة للحكومة المقبلة عقب الاتفاق النهائي. وأشار المحلل السياسي إلى وجود 5 قضايا رئيسة تم ترحيلها إلى الاتفاق النهائي، وما لم تتوصل الأطراف إلى توافق كامل بشأنها، فإن أياً منها كفيل بعرقلة ما تبقى من الفترة الانتقالية، وهذه القضايا هي «العدالة والعدالة الانتقالية، اتفاق جوبا للسلام، قضية شرق السودان، إصلاح القوات الأمنية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو».
وفي السياق، اعتبرت أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون الأفريقية، الدكتورة هبة البشبيشي، أن توقيع «الاتفاق الإطاري» خطوة جيدة على طريق المصالحة، لكن تفاصيل إدارة الملف بها بعض العراقيل، خاصة الإصلاح الأمني والعسكري. وأوضحت الدكتورة هبة البشبيشي في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك نوعاً من التضارب بسبب القيادات الوسطى التي تحاول منع عودة رموز نظام البشير، فيما أن الموجودين كانوا جزءاً من هذا النظام.

السودان
أزمة السودان
مجلس السيادة السوداني
الحكومة السودانية
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة
عربي ودولي
زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة
اليوم 08:58
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
اليوم 08:56
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
عربي ودولي
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©