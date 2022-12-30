«السيادة السوداني»: الحرب لن تعود إلى دارفور

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الطاهر أبوبكر حجر، صمود اتفاق جوبا للسلام في السودان، وعدم الرجوع للحرب مرة أخرى.

جاءت تصريحات عضو مجلس السيادة عقب تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية جنوب دارفور، ما أودى بحياة العشرات، وأثار المخاوف من عودة العنف مرة أخرى للإقليم.

وقال الطاهر أبوبكر حجر، خلال مخاطبته جماهير منطقة «عد الخير» بمحلية كرنوي بولاية شمال دارفور، إن دارفور عانت من التهميش خلال الفترات السابقة، ومن واجب الدولة تحقيق العدالة بين كل أبناء الشعب السوداني.

وأضاف أن أطراف السلام بمسار دارفور متفقة حول قضايا التنمية والأمن والاستقرار والتعايش السلمي في دارفور، مشيراً إلى أن التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحرب يهدف لمعالجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها أثناء الحرب، وليس تفضيلاً لها على بقية المناطق.

وأمس الأول، زار الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس مجلس السيادي السوداني، ولاية جنوب دارفور، ودعا إلى إعلاء القيم الوطنية، والمساعدة في استتباب الأمن والاستقرار، بكل ولايات السودان.

وأكد في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور على ضرورة تفعيل قوات الشرطة والأجهزة العدلية لتمكينهما من القيام بدورهما، بحسب وكالة الأنباء السودانية.