الرئيس التونسي يمدد الطوارئ حتى 30 يناير

تونس (الاتحاد)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، تمديد حالة الطوارئ بالبلاد حتى 30 يناير القادم.

جاء ذلك بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية، في عددها الصادر أمس.

ويعتبر تمديد الرئيس قيس سعيد لحالة الطوارئ ليس الأول، ففي فبراير الماضي، قرّر الرئيس قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر 2022.

وأواخر عام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لمرات عدة بفترات متباينة.

وشهدت تونس في مايو 2011، أعمالاً إرهابية تصاعدت حدتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية.