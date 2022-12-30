السبت 31 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس التونسي يمدد الطوارئ حتى 30 يناير

قيس سعيد
31 ديسمبر 2022 01:45

تونس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إحباط 7 عمليات هجرة وإنقاذ 180 شخصاً في تونس
تونس.. تأجيل التحقيق مع الغنوشي بتهم الإرهاب

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، تمديد حالة الطوارئ بالبلاد حتى 30 يناير القادم. 
جاء ذلك بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية، في عددها الصادر أمس. 
ويعتبر تمديد الرئيس قيس سعيد لحالة الطوارئ ليس الأول، ففي فبراير الماضي، قرّر الرئيس قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر 2022.
وأواخر عام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لمرات عدة بفترات متباينة.
وشهدت تونس في مايو 2011، أعمالاً إرهابية تصاعدت حدتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية.

الرئيس التونسي
تونس
حالة الطوارئ
قيس سعيد
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة
عربي ودولي
زلزال في تشيلي بقوة 5.5 درجة
اليوم 08:58
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى
اليوم 08:56
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
عربي ودولي
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©