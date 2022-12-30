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إحباط 7 عمليات هجرة وإنقاذ 180 شخصاً في تونس

إحباط 7 عمليات هجرة وإنقاذ 180 شخصاً في تونس
31 ديسمبر 2022 01:45

تونس (الاتحاد)

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أعلنت السلطات التونسية، أمس، إحباط 7 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 180 مهاجراً بعد غرق قواربهم في عرض البحر قبالة سواحل البلاد.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بيان، إن «وحدات الحرس البحري أحبطت 7 عمليات هجرة غير نظامية وأنقذت 180 مهاجراً بعد غرق قواربهم ليلة الأربعاء، الخميس».
وأضاف الجبابلي أن من بين المهاجرين 169 شخصاً من جنسيات مختلفة.
ومنذ بداية 2022، تتنامى في تونس ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن صراعات مسلحة متواصلة في دول أفريقية أخرى.
وبلغ عدد المفقودين في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري 544 شخصاً، بحسب «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

تونس
الهجرة غير الشرعية
السلطات التونسية
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