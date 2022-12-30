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المفوضية الأوروبية: انضمام كرواتيا لـ«شنغن» «لحظة فخر»

المفوضية الأوروبية: انضمام كرواتيا لـ«شنغن» «لحظة فخر»
31 ديسمبر 2022 01:45

بروكسل (وكالات)

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وصفت المفوضية الأوروبية أمس، دخول كرواتيا منطقة «شنغن» وتبنيها عملة اليورو اعتباراً من أول يناير المقبل بأنهما «لحظة فخر»، وقالت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في بيان «هذه لحظة فخر للاتحاد الأوروبي وكرواتيا ومواطنيها»، مضيفة «اعتباراً من يوم الأحد يمكن للمواطنين أن يقودوا سياراتهم من وإلى كرواتيا والبدء في السفر من دون ضوابط على الحدود، توسع شنغن يجعلنا أقوى ويمكن الآن لكرواتيا المساهمة بشكل كامل في جعل منطقة شنغن أكثر ازدهاراً ومرونة». 
وأشارت إلى أن كرواتيا ستشترك مع 20 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي و347 مليوناً من مواطني الاتحاد الأوروبي في تداول العملة الأوروبية الموحدة. 
وأضافت «بالنسبة لشنغن، يعد هذا التوسيع الثامن من نوعه والأول منذ 11 عاماً».

المفوضية الأوروبية
اليورو
كرواتيا
شنغن
الاتحاد الأوروبي
أورسولا فون دير لاين
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