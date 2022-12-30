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هجوم إرهابي يستهدف مركزاً للشرطة في باكستان

أرشيفية
31 ديسمبر 2022 01:45

إسلام آباد (وكالات)

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أصيب أربعة من رجال الشرطة الباكستانية بجروح متفاوتة جراء هجوم نفذته عناصر إرهابية أمس، على مركز للشرطة في منطقة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.
وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن عناصر مجهولة الهوية بدأت الهجوم بإطلاق قذائف صاروخية، أعقبه هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة، وحاولت اقتحام مركز الشرطة المستهدف، غير أن رجال الأمن تصدوا للهجوم وأجبروا المهاجمين على الفرار.
وأضاف أن رجال الأمن ألحقوا خسائر في صفوف المهاجمين، وشنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عنهم، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.
وجاء هذا التطور في وقت رفعت فيه السلطات الباكستانية مستوى التأهب الأمني في جميع أنحاء البلاد تحسباً لوقوع أعمال إرهابية، خصوصاً بعد أن كثفت «حركة طالبان باكستان» هجماتها الإرهابية منذ أن أعلنت الحركة إلغاء الهدنة مع الحكومة الباكستانية الشهر الماضي.

باكستان
الشرطة الباكستانية
ديرة إسماعيل خان
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