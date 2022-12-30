قتلى وجرحى بانفجار تسرّب للغاز في تركيا

اسطنبول (وكالات)

لقي سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال حتفهم أمس، في انفجار جراء تسرّب للغاز بمطعم في محافظة أيدين بغرب تركيا، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأظهرت لقطات متلفزة أنقاضاً متفحمة للمطعم المكوّن من طابقين بعد أن تطايرت نوافذه وأبوابه جراء الانفجار.

وأعلن والي أيدن حسن أقصوي أن الانفجار وقع في المطبخ حيث كان العمال يقومون بتبديل إحدى عبوات الغاز المستخدمة لتشغيل الموقد، مردفاً أن الفرق المعنية تواصل تحرياتها حول الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية محليّة أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وقفز اثنان من الناجين من نافذة في الطابق الثاني هرباً من الحريق.