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ميقاتي يعلن عدم التخلي عن الأمل بنهوض لبنان

ميقاتي يعلن عدم التخلي عن الأمل بنهوض لبنان
30 ديسمبر 2022 18:56

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، عدم التخلي عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الأمور إلى طبيعتها. وجاء تصريح الرئيس ميقاتي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة بمناسبة نهاية العام.

 وقال الرئيس ميقاتي "سنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب". وتمنى رئيس الحكومة "أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الإرادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل".

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وأضاف "لقد مر لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائما وينطلق من جديد. وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الإرادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الأوضاع القاسية". يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

المصدر: د ب أ
نجيب ميقاتي
لبنان
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