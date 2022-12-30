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ألمانيا تدعو لرصد متحورات كورونا في المطارات الأوروبية

ألمانيا تدعو لرصد متحورات كورونا في المطارات الأوروبية
30 ديسمبر 2022 18:03

دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى إعداد مرصد متحورات فيروس كورونا في المطارات الأوروبية، موضحا في الوقت نفسه أنه ليس من الضروري الآن تطبق إلزام على المسافرين القادمين من الصين بالخضوع لاختبارات كورونا قبل الدخول.

وقال لاوترباخ في برلين، اليوم الجمعة: "بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنه من المهم للغاية أن تتفاعل أوروبا بطريقة منسقة هنا". وكانت إسبانيا وإيطاليا طبقتا بالفعل أو أعلنتا عن فرض قيود على دخول المسافرين القادمين من الصين.

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كما يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ المزيد من الإجراءات. وجرت المشاورات بشأن ذلك أمس الخميس على مستوى الاتحاد الأوروبي، ثم دعت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس الدول إلى مراجعة تدابير المراقبة الوطنية للفيروس وتكثيفها مجددا إذا لزم الأمر. ومن المتوقع عقد اجتماع أزمة حول كيفية المضي قدما الأسبوع المقبل. وقال لاوترباخ إنه في هذا الوقت لا يمكن توقع تهديد من المتغيرات الجديدة، مضيفا أن ما يظهر حتى الآن هو المتحورات المعروفة بالفعل، مشيرا إلى أنه "سيناقش الأمر بشكل مكثف للغاية" مع وزير الصحة الفرنسي عقب ظهر اليوم.

وقال لاوترباخ: "نحن بحاجة إلى "رصد للمتحورات" دقيق للغاية لأننا لا نستطيع بشكل موثوق الاستناد إلى مثل هذا الرصد من الصين... الرصد المستهدف لبعض الرحلات على سبيل المثال يمكن أن يلعب أيضا دورا هنا أيضا، وهو ما يُجرى إعداده حاليا"، موضحا في المقابل أنه لا يوجد داع لإجراء "اختبار مستضد على أساس روتيني".

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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