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بايدن يوقع قانون الموازنة يتضمنها مليارات الدولارات لأوكرانيا

بايدن يوقع قانون الموازنة يتضمنها مليارات الدولارات لأوكرانيا
30 ديسمبر 2022 17:14

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانون الموازنة الجديد الذي يتضمن مليارات إضافية كمساعدات لأوكرانيا. ويبلغ إجمالي الموازنة التي وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ 1.7 تريليون دولار. وتم تخصيص نحو نصف الموازنة التي وقع عليها بايدن أمس الخميس، أي حوالي 858 مليار دولار لنفقات الدفاع، ومنها 45 مليار دولار مخصصة لمساعدة أوكرانيا.

وتشكل الموافقة على قانون الموازنة نجاحا للحزب الديمقراطي بقيادة بايدن. وتتضمن الموازنة دعما أكثر بقليل لأوكرانيا من الذي طلبه الرئيس في الأساس من مجلسي النواب والشيوخ.

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وتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بكلمة حماسية للكونجرس الأميركي، الأربعاء الماضي، لطلب المزيد من الدعم لبلاده. وتشمل المساعدات المخصصة لأوكرانيا حوالي 9 مليارات دولار دعما عسكريا، وحوالي 16 مليار دولار مساعدات اقتصادية وإنسانية. وعلاوة على ذلك، من المقرر أن يتم استغلال 12 مليار دولار لتحديث مخزونات ذخيرة الجيش الأميركي بعد إرسال أسلحة وذخائر لأوكرانيا. وتم تخصيص 7 مليارات دولار أخرى نفقات إضافية للقوات الأميركية في أوروبا.

المصدر: د ب أ
أميركا
جو بايدن
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